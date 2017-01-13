Венгерскую журналистку осудили за подножку беженцу из Сирии

В сентябре 2015 у пункта приема беженцев на юге Венгрии журналистка поставила подножку мигранту, который бежал, держа на руках ребенка

Суд венгерского города Сегеда признал виновной и присудил три года лишения свободы условно журналистке частного интернет-телеканала N1TV Петре Ласло, которая поставила подножку беженцу из Сирии. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

Инцидент произошел в сентябре 2015 у пункта приема беженцев на юге Венгрии недалеко от границы с Сербией.

На видео, распространенном в Youtube, а затем в СМИ, видно, как журналистка ставит подножку мигранту, который бежал, держа на руках ребенка. Мужчина в результате этого упал и выпустил сына из рук.



Видео: Youtube / Kritikus Helyzet

Петра Ласло была уволена с работы, а позже, в сентябре 2016 года, прокуратура города Сегеда выдвинула ей обвиненияв хулиганстве.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.