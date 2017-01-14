Литва намерена отгородиться от России забором

Власти Литвы намерены выделить на реализацию проекта €3,6 млн

В 2017 году Литва намерена построить забор на границе с Калининградской областью РФ для защиты от контрабандистов и нелегальных мигрантов. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Эймутис Мисюнас, передает DELFI со ссылкой на Lietuvos žinios.

Власти Литвы намерены выделить на реализацию проекта €3,6 млн. Это, как пишет портал, первый подобный проект в стране.

"Этих средств должно быть достаточно. Рядом с забором будет установлена современная система наблюдения, на нее средства планируют найти в следующем году", - сказал Мисюнас.

Он отметил, что реализация проекта - "знак, что соседнее государство мы расцениваем как агрессора".

Забор построят на участке 135 км - от Виштитиса до Немана (где пересекаются границы Польши, Литвы и России). Подобные заборы на границе с Россией планируют также установить Латвия и Эстония.

В Латвии в 2015 году начали возводить забор на восточной границе страны, который должен помочь пограничникам бороться с наплывом нелегальных иммигрантов из России.

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