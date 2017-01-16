Под Бишкеком потерпел крушение грузовой самолет: 16 погибших

Самолет турецкой авиакомпании потерпел крушение из-за плохих погодных условий; погиб пилот и 15 местных жителей, среди которых шестеро детей

При заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии потерпел крушение грузовой самолет Boeing 744 турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга в Бишкек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на начальника Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики.



Причиной крушения стали сложные погодные условия.

Как сообщают KNews со ссылкой на правительство Киргизии, погибли 16 человек - пилот и 15 жителей домов, на которые упал самолет. Подтверждена гибель 9 взрослых и 6 детей.

В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке.



"Самолет пытался совершить посадку с запада на восток, однако по каким-то причинам не смог этого сделать и, вероятно, хотел уйти на второй круг. В момент падения в районе аэропорта наблюдались плохие погодные условия", - сообщили в МЧС.

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