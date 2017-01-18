Россия угрожает международному порядку - Пауэр

Пауэр в последней речи на посту представителя США в ООН напомнила, что Россия аннексировала Крыма, начала агрессию в Донбассе и поддержала Асада

Посол США в ООН Саманта Пауэр обвинила Россию в агрессии, которая угрожает международному порядку. Об этом она сказала в Атлантическом совете во время последнего важного выступления в должности, передает Радио Свобода.



Пауэр напомнила об аннексии Крыма, агрессии на востоке Украины, поддержке сирийского режима и попытках влиять на выборы на Западе путем кибератак.



"Действия России не защищают новый международный порядок, они угрожают тому, который существует", - сказала постпред США в ООН.



Вместо Саманты Пауэр США в ООН будет представлять губернатор Южной Каролины Никки Гейли, назначенная избранным президентом Дональдом Трампом.

Уже 20 января пройдет церемония инаугурации Трампа. 11 января он провел свою первую пресс-конференцию, как будущий глава Соединенных Штатов.



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