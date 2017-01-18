USD:  27.96  28.66   EUR:  29.38  30.51  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Россия угрожает международному порядку - Пауэр

18.01.2017 01:59
Пауэр в последней речи на посту представителя США в ООН напомнила, что Россия аннексировала Крыма, начала агрессию в Донбассе и поддержала Асада
Россия угрожает международному порядку - Пауэр
Саманта Пауэр (фото - EPA)

Посол США в ООН Саманта Пауэр обвинила Россию в агрессии, которая угрожает международному порядку. Об этом она сказала в Атлантическом совете во время последнего важного выступления в должности, передает Радио Свобода.

Пауэр напомнила об аннексии Крыма, агрессии на востоке Украины, поддержке сирийского режима и попытках влиять на выборы на Западе путем кибератак.

"Действия России не защищают новый международный порядок, они угрожают тому, который существует", - сказала постпред США в ООН.

Вместо Саманты Пауэр США в ООН будет представлять губернатор Южной Каролины Никки Гейли, назначенная избранным президентом Дональдом Трампом

Уже 20 января пройдет церемония инаугурации Трампа. 11 января он провел свою первую пресс-конференцию, как будущий глава Соединенных Штатов.  

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 