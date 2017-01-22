Сенатор Маккейн решил поддержать кандидатуру Тиллерсона

Сенатор также поприветствовал назначения генерала Маттиса и Келли

Американский сенатор Джон Маккейн решил поддержать кандидата на пост главы Государственного департамента в администрации президента США Дональда Трампа Рекса Тиллерсона . Об этом он сообщил в интервью ABCNews.

Маккейн изменил свое мнение вопреки опасениям о связи Тиллерсона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Я буду голосовать в пользу его кандидатуры", - констатировал сенатор.

Он также поприветствовал назначения генерала Маттиса, генерала Флинна, генерала Келли на должности в команде Трампа.

"Я думаю, что тот факт, что он назначил эти выдающиеся личности обязан быть обнадеживающим признаком. Я доверяю им, и я в них верю, и я работал с ними на протяжении многих лет", - добавил Маккейн.

13 декабря стало известно, что Трамп избрал на пост главы Государственного департамента исполнительного директора нефтегазового гиганта Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, который критикует санкции против России. Однако уже 11 января Тиллерсон выразил обеспокоенность действиями России на мировой арене и заявил, что она должна ответить за свои действия. Кроме того, он заявил, что готов был бы поддержать предоставление Украине летального оружия.

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