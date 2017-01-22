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У островов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение

22.01.2017 23:20
Сразу после землетрясение было предупреждение о цунами, но позже его отменили
У островов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение
Фото: скриншот

В Папуа Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,9 баллов. Об этом сообщает Reuters.

Сообщений о пострадавших нет. Было предупреждение о возможном цунами.

Эпицентр толчков был на 47 км восточнее города Арава на северном побережье острова Бугенвиль на глубине 154 км. Это крупнейший остров в группе Соломоновых островов, который принадлежит Папуа - Новой Гвинее.

Угроза цунами для ряда островов в Тихом океане миновала. 

Жителям двух провинций порекомендовали подняться на возвышения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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