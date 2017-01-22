У островов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение

Сразу после землетрясение было предупреждение о цунами, но позже его отменили

В Папуа Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,9 баллов. Об этом сообщает Reuters.



Сообщений о пострадавших нет. Было предупреждение о возможном цунами.



Эпицентр толчков был на 47 км восточнее города Арава на северном побережье острова Бугенвиль на глубине 154 км. Это крупнейший остров в группе Соломоновых островов, который принадлежит Папуа - Новой Гвинее.



Угроза цунами для ряда островов в Тихом океане миновала.



Жителям двух провинций порекомендовали подняться на возвышения.



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