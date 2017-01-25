Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Трамп официально дал старт процессу отгорожения США от Мексики и заявил, что стоимость стены "абсолютно, на 100%" возместит Мексика

Президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний и подписал указ о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Об этом сообщает Reuters.

Трамп подписал два распоряжения в Департаменте внутренней безопасности: одно призвано дать старт процессу строительства стены вдоль примерно 3200 км американо-мексиканской границы, второе призвано лишить финансирования пограничных штатов и городов, которые часто регулируется демократами, по данным Reuters, укрывающими нелегальных иммигрантов.

В качестве примера издание приводит город Сан-Франциско, где местные чиновники, часто демократы, отказываются сотрудничать с федеральными властями в деле против нелегальных иммигрантов.

Трамп по-прежнему настаивает, что платить за стену в итоге будет Мексика. Сегодня в интервью ABC News он заявил, что Мексика "абсолютно, на 100%" возместит США стоимость стены.

Также он отметил, что возведение стены начнется в течение нескольких месяцев, а что касается планировки строительства, то она "уже начата".

Ранее сегодня Трамп анонсировал, что в ближайшее время будет выполнено одно из наиболее скандальных предвыборных обещаний - будет дан старт строительству стены на границе США и Мексики.

На старте предвыборной кампании Трамп резко критиковал нелегальную иммиграцию из Мексики, обвинив власти страны в том, что она "поставляет в США лишь наркодельцов и насильников".

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