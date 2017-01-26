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Трамп: Пытки путем удушения водой работают

26.01.2017 01:24
Президент США будет обсуждать вопрос применения пыток во время допроса террористов, в том числе и путем удушения водой
Трамп: Пытки путем удушения водой работают
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп считает пытку имитацией утопления эффективным средством, которое работает. Об этом он сказал в интервью ABC News.

Трамп отметил, что будет консультироваться с министром обороны Джеймсом Маттисом и главой ЦРУ Майком Помпео, но он уже говорил по вопросу пыток с высокопоставленными сотрудниками разведки. 

"Я задал им вопрос: "Это работает? Пытки работают?", и ответ был: "Да, безусловно"", - рассказал Трамп. 

В марте 2016 года Трамп заявлял, что нужно применять пытки во время допроса подозреваемых в терроризме. Он считал подходящими пытки путем удушения водой, а на вопрос пошел ли бы дальше ответил: "Абсолютно". 

Тогда на замечание, что удушение водой запрещено международным законодательством, Трамп сказал, что регулирование придумали "умники", которые понятия не имеют, что они делают.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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