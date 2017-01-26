Британский университет заплатит штраф за эксперимент с кофеином
26.01.2017 04:40
Двум студентам ошибочно выдали дозу кофеина, которая в сто раз превышала необходимую по условиям эксперимента норму и могла привести к смерти
Фото: EPA
Британский университет оштрафовали на полмиллиона долларов из-за того, что двум студентам во время эксперимента выдали смертельную дозу кофеина. Об этом сообщает BBC.
Студенты получили дозу, равноценную 300 чашкам кофе.
Эксперимент нацелен изучить влияние кофеина на человека во время физической нагрузки. Доза, которую дали студентам, в сто раз превышала необходимую по условиям и могла привести к летальному исходу.
Студенты прошли диализ в больнице и потеряли около 10 кг веса. Сейчас их здоровье в норме.
Нортумбийский университет принес извинения за ошибку.
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