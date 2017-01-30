Асад в больнице в критическом состоянии - СМИ

Несколько СМИ сообщают, что сирийского диктатора госпитализировали в больницу

Сирийский диктатор, президент Сирии Башар Хафез аль-Асад в результате инсульта находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает The Dailysabah со ссылкой на журналиста Фейсал аль-Касема.

Журналист отметил в Twitter, что Асад находится не в коме, однако он прикован к постели.

По информации газеты Аль-Mustaqbal сирийский диктатор был госпитализирован еще в субботу, 28 января.

"Издание Аль-Дияр также утверждало, что у Асада произошел инсульт. Режим Асада опровергает информацию, заявив Facebook, что сирийский диктатор находится в хорошем состоянии", - говорится в сообщении.

9 января Асад заявил, что Дамаск готов обсуждать на переговорах по урегулированию ситуации в Сирии, которые должны пройти в Астане, все вопросы без каких-либо ограничений.

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