USD:  27.10  27.62   EUR:  29.03  29.86  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В ответ на санкции Трампа Иран проводит новые ракетные учения

04.02.2017 13:57
На сайте КСИР сказано, что цель военных учений - "продемонстрировать мощь иранской революции и отклонить санкции"
В ответ на санкции Трампа Иран проводит новые ракетные учения
Фото: ЕРА

Иран проводит военные учения в субботу, чтобы проверить свои ракетные и радиолокационные системы. Это происходит на следующий день после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении Тегерана за последние испытания баллистической ракеты, сообщает Reuters.

На сайте иранского Корпуса стражей исламской революции сказано, что цель военных учений в провинции Семнана - "продемонстрировать мощь иранской революции и отклонить санкции".

Вчера Министерство финансов США ввело санкции против 13 физических лиц и 12 компаний в связи с испытанием Ираном новой баллистической ракеты. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 