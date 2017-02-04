Хакерам РФ не удалось взломать компьютеры правительства Голландии

Российские хакеры неудачно пытались получить доступ к базам данных членов голландского правительства и компьютерам офиса премьера Марка Рютте

В преддверии парламентских выборов в Нидерландах власти этой страны обвиняют российских хакеров в многочисленных кибератаках. Хакеры из группировок АРТ28 и АРТ29 несколько сотен раз пытались получить доступ к базам данных членов нидерландского правительства, а также к компьютерам в офисе премьер-министра Марка Рютте. Об этом сообщает газета De Volkskrant, передает DW.

По данным издания, ссылающегося на источники в силовых структурах Нидерландов, кибератаки происходили на протяжении последних шести месяцев, но не принесли хакерам успеха. Эти же группировки под названиями Fancy Bear и Cozy Bear известны в США, где их обвиняют во взломе серверов Демократической партии.

Накануне, 3 февраля, глава разведывательной службы Нидерландов AIVD Роб Бертоле в телепрограмме Een Vandaag заявил, что за последние полгода сайт нидерландского правительства сотни раз подвергался нападениям хакеров из России, а также Китая и Ирана. "Я полагаю, что это угроза для нашей демократии", - подчеркнул Бертоле, уточнив, что хакеры, среди прочего, пытались получить доступ к электронной почте государственных служащих и сотрудников крупных корпораций.

Ранее в Норвегии спецслужбы зафиксировали хакерские атаки на девять ящиков электронной почты сотрудников госслужб. По версии правоохранителей, попытку взлома осуществили хакеры группы APT29, предположительно связанной с российской военной и гражданской разведкой.

2 февраля министр внутренних дел Нидерландов Рональд Пастерк заявил, что системы обработки голосов в Нидерландах устарели и легко поддается хакерским атакам, а потому голоса на парламентских выборах 15 марта будут считать вручную.

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