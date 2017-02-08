"Последнее предупреждение": в США могут ветировать отмену санкций

Поддержка законопроекта, блокирующего возможный указ Трампа о снятии санкций с РФ, "достаточна", чтобы его принять, утверждает сенатор Марк Рубио

Растет число американских сенаторов из обеих партий, которые намерены представить на рассмотрение Конгресса США проект закона, блокирующий возможность для президента Дональда Трампа личным решением снять санкции с государства-агрессора России. Об этом сообщает американский канал CNN.

Шестеро сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом и демократом Беном Кардином сегодня внесут на обсуждение коллег законопроект под названием "Акт о пересмотре отношений с Россией", в котором прописано право вето на постановление администрации Трампа, если тот в одностороннем порядке решит ослабить или снять санкции.

"Такая инициатива сенаторов - последнее предупреждение с Капитолийского холма новой администрации насчет американско-российских отношений", - говорится в сообщении.

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По словам сенатора Марка Рубио, поддержка в Сенате "достаточно обширна" для того, чтобы сдержать Белый дом, если там решат ослабить давление на РФ до того как Москва начнет выполнять минские соглашения.

Законопроект также обяжет Белый дом предоставить доклад с весомым обоснованием для отмены санкций. После этого Конгресс в четырехмесячный срок сможет заблокировать инициативу Трампа.

"Если будет реальная угроза снятия санкций при отсутствии уважения к суверенитету Украины... у нас будет достаточно голосов для того, чтобы провести законопроект в Сенате", - добавил Рубио.

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