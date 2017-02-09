Сенат США утвердил нового генерального прокурора

Кандидатура генпрокурора была наконец утверждена после скандала вокруг номинанта на эту должность

Сенат США утвердил на пост генерального прокурора сенатора-республиканца Джеффа Сешнса. За него проголосовали 52 сенатора, против - 47. В Республиканской партии Сешнса поддержали единогласно. Об этом сообщает издание The New York Times.

Назначение нового генерального прокурора затянулось из-за скандала вокруг кандидатуры Сешнса.

Ранее было опубликовано письмо Коретта Скотта Кинга, датированное 1986 годом, согласно которому в то время Сешнс-прокурор использовал свою должность для препятствования голосованию темнокожими американцами.

31 января исполняющую обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс уволили после высказанной ею критики в адрес скандального антимиграционного указа президента США Дональда Трампа.

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