ЕС хочет наказывать страны санкциями за отказ принимать беженцев

Страны ЕС раскритиковали за то, что они смогли принять всего лишь 12 тысяч из 160 тысяч беженцев, которые осели в Греции и Италии

Европейский союз предупредил, что в следующем месяце будет рассматривать наказание для государств-членов, если они не будут принимать по квотам просителей убежища, которые оказались в Греции и Италии. Об этом сообщает издание Euractiv.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс раскритиковал ЕС за то, что из Греции и Италии до сих пор переселили лишь 12 тысяч из 160 тысяч беженцев из Сирии и других стран.

По его словам, Брюссель все еще надеется убедить несговорчивые страны, но будет рассматривать санкции, если не будет прогресса в этом вопросе до следующего отчета Еврокомиссии в марте.

Страны ЕС могут попасть под крупные штрафы, если нарушат правила Союза. Тиммерманс добавил, что "крайне несправедливо" оставлять Грецию и Италию один на один с проблемой мигрантов. По его мнению, нужно убедить принимать мигрантов странам Восточной Европы, где есть сопротивление мусульманской иммиграции. Венгрия и Словакия вообще предложили платить "солидарные" взносы вместо того, чтобы принимать мигрантов.

Но Франция и Германия настаивают на том, что ни одна страна не может уклоняться от своей обязанности признать минимальное количество беженцев в соответствии с планом, который был составлен в сентябре 2015 года.

18 ноября 2016 года правительства государств Европейского Союза и Европарламент согласовали основные параметры бюджета ЕС на 2017 год. В нем на статьи бюджета, касающиеся политики предоставления убежища и трудоустройства беженцев, будет выделено на 11% больше, чем в 2016 г., - 19,3 млрд евро.

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