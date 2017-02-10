Стала известна причина взрыва на АЭС Фламанвиль во Франции

Угрозы радиационного заражения нет, взрыв произошел в машинном отделении и его последствия уже ликвидированы

Причиной взрыва на атомной электростанции Фламанвиль во Франции стала неисправность вентилятора. Об этом сообщает AFP.



Взрыв произошел в машинном отделении: это техническое происшествие, а не ядерное.



По словам местных властей, команда спасателей уже покинула место происшествия.



Пять человек пострадали от угарного газа, но никто не получил серьезных травм. Один из водных реакторов остановили после взрыва.



Инцидент случился в четверг, 9 февраля, около 09:00 утра по киевскому времени, после взрыва в помещении вспыхнул пожар.

АЭС Фламанвиль - действующая атомная электростанция на северо-западе Франции в регионе Нижняя Нормандия, расположена на полуострове Котантен на берегу пролива Ла-Манш. В состав АЭС входит два энергоблока, на которых установлены реакторы с водой под давлением. Электрическая мощность каждого реактора - 1300 МВт. АЭС вырабатывает около 4% всей потребляемой электроэнергии во Франции.

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