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Британия подняла истребители для сопровождения российских Ту-160

10.02.2017 00:57
Два российских бомбардировщика пролетели сначала в сопровождении британских Тайфунов, а затем французской и испанской военной авиации
Британия подняла истребители для сопровождения российских Ту-160
Фото: RAF

Великобритания подняла истребители, чтобы проследить за двумя российскими бомбардировщиками, которые пролетали вблизи воздушной границы Британии. Об этом сообщает Daily Mail.

Два Ту-160 были в британской сфере интересов, но не вторгались в ее воздушное пространство.

Британские Тайфуны  подняли из-за активности российской авиации России в последнее время. 

Воздушные силы Франции также сообщили, что сопроводили два бомбардировщика до побережья и передали испанским военным самолетам. 

9 февраля Россия нанесла ракетный удар по турецким военным, находящимся на территории Сирии. В результате атаки трое военных погибли, 11 ранены.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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