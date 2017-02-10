Британия подняла истребители для сопровождения российских Ту-160

Два российских бомбардировщика пролетели сначала в сопровождении британских Тайфунов, а затем французской и испанской военной авиации

Великобритания подняла истребители, чтобы проследить за двумя российскими бомбардировщиками, которые пролетали вблизи воздушной границы Британии. Об этом сообщает Daily Mail.



Два Ту-160 были в британской сфере интересов, но не вторгались в ее воздушное пространство.



Британские Тайфуны подняли из-за активности российской авиации России в последнее время.



Воздушные силы Франции также сообщили, что сопроводили два бомбардировщика до побережья и передали испанским военным самолетам.

9 февраля Россия нанесла ракетный удар по турецким военным, находящимся на территории Сирии. В результате атаки трое военных погибли, 11 ранены.

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