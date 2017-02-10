Стена Трампа: названа цифра примерных затрат на возведение ограды

В Миннацбезе США стоимость проекта оценили в сумму, которая почти вдвое превышает заявленную Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании

Министерство внутренней безопасности США предостерегло, что затраты на строительство "стены Трампа" вдоль границы США с Мексикой могут оказаться значительно выше, чем обещал американский президент. Эксперты ведомства считают, что на возведение ограждения уйдет по минимальным оценкам около $21,6 млрд, пишет агентство Reuters.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп называл другую цифру - $12 млрд. В Республиканской партии его оптимизм не разделяли, заявляя, что на стену пойдет около $15 млрд.

В экспертном заключении Миннацбеза США предполагается, что сооружение построят в три этапа. К 2020 году протяженность стены составит около двух тысяч километров. Сейчас фортифицировано около 1046 км стены.

Подробный доклад с планом строительства президент США получит от главы ведомства Джона Келли в ближайшее время. Как отмечает источник, в Белом доме могут и отказаться от предложенного проекта.

20 января 2017 года состоялась инаугурация Трампа. На церемонии он пообещал "вернуть американцам рабочие места и укрепить границы".

На старте предвыборной кампании кандидат-республиканец резко критиковал нелегальную иммиграцию из Мексики, обвинив власти страны в том, что она "поставляет в США лишь наркодельцов и насильников", и пообещав в случае победы на выборах депортировать 11 млн нелегалов. Также одним из пунктов предвыборной программы Трампа было возведение стены на границе Мексики и США, причем на средства первых.

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