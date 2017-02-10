Генерал США обвинил Россию в поддержке боевиков Талибана

Командующий американскими войсками в Афганистане заявил, что также обеспокоен действиями Ирана и Пакистана по поддержке талибов

Москва в последнее время активно пытается легитимизировать движение Талибан, заявляя, что оно помогает в борьбе с террористической группировкой Исламское государство. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на доклад командующего американскими войсками в Афганистане генерала Джона Николсона.

Николсон заявил, что также обеспокоен действиями Ирана и Пакистана по поддержке талибов. Он попросил направить в Афганистан еще несколько тысяч военных.

В издании напоминают, что представитель МИД РФ и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов в конце января заявлял, что пока у Москвы нет контактов с США по афганской проблематике, "так как не состоялись соответствующие назначения". По его словам, партнера для диалога у Кремля по этой теме в США пока нет.

6 декабря 2016 года сообщалось, что Верхняя палата парламента Афганистана проведет расследование расширяющихся военных связей боевиков-исламистов Талибана с Россией и Ираном, так как были обнаружены свидетельства такого сотрудничества.

Читайте также: Инфографика по Афганистану: более 11 тысяч жертв только в 2016-м

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.