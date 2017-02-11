Рассекреченные документы ЦРУ: РФ делала свои "летающие тарелки"

В 1993 году правительство РФ приняло решение о финансировании проекта ЭКИП - аппаратов, внешне напоминающих летающие тарелки

В 1993 году правительство Российской Федерации приняло решение о финансировании проекта ЭКИП - производстве многофункциональных безаэродромных летательных аппаратов с дисковидным фюзеляжем. Внешне "экипы" очень напоминали пресловутые летающие тарелки. Об этом говорится в спецпроекте LIGA.net "Истина уже рядом", в котором проанализированы рассекреченные документы об НЛО Центрального разведывательного управления США.

Отмечается, что наиболее подробные свидетельства встреч очевидцев с НЛО на территории бывшего СССР в базе ЦРУ датированы именно 1990-ми годами прошлого века.

Кроме того, в 1992 году президент России Борис Ельцин посетил авиастроительный завод, где ему продемонстрировали первый в мире термосамолет - абсолютно новый тип летального аппарата. Самолет был разработан на заводе Ульяновска совместно с учеными московского авиационного института. Термосамолет также имел форму летающей тарелки.

Однако сообщения об НЛО, согласно документам ЦРУ, поступали еще за долго до конструирования самолетов необычных форм.

За 1967 год случаи наблюдения НЛО были зафиксированы по всему СССР, в частности в Сибири.

Детальнее читайте в спецпроекте: Истина уже рядом

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