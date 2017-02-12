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США могут ввести новые санкции против Северной Кореи

12.02.2017 08:47
Штаты рассматривают идею новых санкций против Северной Кореи после запуска баллистической ракеты
США могут ввести новые санкции против Северной Кореи
Фото: EPA

Соединенные штаты Америки могут ввести новые санкции против Северной Кореи после пуска баллистической ракеты. Об этом сообщает Reuters.

Белый дом также рассматривает идею обращения к руководству Китая, чтобы оно оказало влияние на КНДР.

В числе возможных мер противодействия называют увеличение военного присутствия США на Корейском полуострове и ускорение развертывания системы ПРО в Южной Корее.

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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