США могут ввести новые санкции против Северной Кореи

Штаты рассматривают идею новых санкций против Северной Кореи после запуска баллистической ракеты

Соединенные штаты Америки могут ввести новые санкции против Северной Кореи после пуска баллистической ракеты. Об этом сообщает Reuters.



Белый дом также рассматривает идею обращения к руководству Китая, чтобы оно оказало влияние на КНДР.



В числе возможных мер противодействия называют увеличение военного присутствия США на Корейском полуострове и ускорение развертывания системы ПРО в Южной Корее.



Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.



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