США могут ввести новые санкции против Северной Кореи
12.02.2017 08:47
Штаты рассматривают идею новых санкций против Северной Кореи после запуска баллистической ракеты
Фото: EPA
Соединенные штаты Америки могут ввести новые санкции против Северной Кореи после пуска баллистической ракеты. Об этом сообщает Reuters.
Белый дом также рассматривает идею обращения к руководству Китая, чтобы оно оказало влияние на КНДР.
В числе возможных мер противодействия называют увеличение военного присутствия США на Корейском полуострове и ускорение развертывания системы ПРО в Южной Корее.
Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.
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