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В Германию прибыла военная техника США для восточного фланга НАТО

12.02.2017 23:30
На базы НАТО в Литву и Румынию отправят по пять вертолетов и по 50 солдатов армии США
В Германию прибыла военная техника США для восточного фланга НАТО
Фото: EPA

В порту немецкого Бремергафена начали разгружать десятки вертолетов Chinook, Apache та Black Hawk из США. Их отправят на военную базу Иллесгайм в Баварии, передает Deutsche Welle.

В Германию прибыли 94 вертолета ВВС США и несколько грузовиков десятой боевой авиационной бригады с базы Форт Драм в штате Нью-Йорк.

Часть техники направят на авиабазы НАТО в Литве, Польше и Румынии в рамках операции расширения альянса на восток.

На литовскую и румынскую базу НАТО отправят по пять вертолетов и по 50 солдатов американской армии. 

В конце октября 2016 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что батальоны альянса в Восточной Европе развернут до лета 2017-го, а сам процесс стартует в феврале. Эта инициатива является ответной реакцией блока на наращивание военного присутствия РФ в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.    

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ЛIГАБiзнесIнформ
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