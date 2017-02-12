В Германию прибыла военная техника США для восточного фланга НАТО

На базы НАТО в Литву и Румынию отправят по пять вертолетов и по 50 солдатов армии США

В порту немецкого Бремергафена начали разгружать десятки вертолетов Chinook, Apache та Black Hawk из США. Их отправят на военную базу Иллесгайм в Баварии, передает Deutsche Welle.



В Германию прибыли 94 вертолета ВВС США и несколько грузовиков десятой боевой авиационной бригады с базы Форт Драм в штате Нью-Йорк.



Часть техники направят на авиабазы НАТО в Литве, Польше и Румынии в рамках операции расширения альянса на восток.



На литовскую и румынскую базу НАТО отправят по пять вертолетов и по 50 солдатов американской армии.

В конце октября 2016 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что батальоны альянса в Восточной Европе развернут до лета 2017-го, а сам процесс стартует в феврале. Эта инициатива является ответной реакцией блока на наращивание военного присутствия РФ в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.

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