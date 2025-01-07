Трамп надеется закончить полномасштабную войну в Украине за полгода. Высказался и о НАТО

Новый президент США заявил, что существовали договоренности о невступлении Украины в НАТО, но Байден нарушил их

Дональд Трамп (Фото: Белый дом)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины сейчас "гораздо сложнее", но он надеется завершить ее за полгода. Об этом он сказал на пресс-конференции 7 января после того, как Конгресс подтвердил его победу на выборах.

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"Эта война может перерасти в гораздо более серьезную ситуацию, чем сейчас... Надеюсь, что за шесть месяцев удастся [закончить]", – сказал он, передает CNN.

Также он заявил, что Россия и Запад якобы всегда понимали, что членство Украины в НАТО невозможно. Более того, была якобы достигнута сделка между украинской и российской сторонами, которая, по его словам," была бы удовлетворительной для Украины и всех остальных".

"Мой взгляд заключается в том, что таково было понимание всегда. В действительности я считаю, что у них (России и Украины) была сделка. А затем Байден нарушил ее. Байден сказал: нет, вы должны быть в состоянии вступить в НАТО", – цитирует Трампа Sky News.

По его словам, Россия бы таким образом получила бы НАТО "прямо у себя на пороге", а диктатор Владимир Путин на протяжении многих лет заявлял, что не хочет, чтобы Украина была втянута в НАТО.

Также Трамп считает, что Россия напала на Украину после того, как США вывели свои войска из Афганистана.

"И я думаю, что именно поэтому Россия, увидев это, пошла и напала на Украину. Они сказали: "Эти ребята некомпетентны, они не знают, что делают". Но мы знаем, что делаем сейчас", – сказал новоизбранный президент США.