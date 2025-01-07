Трамп сподівається закінчити повномасштабну війну в Україні за пів року. Висловився і щодо НАТО

Новий президент США заявив, що існували домовленості про невступ України до НАТО, але Байден порушив їх

Дональд Трамп (Фото: Білий дім)

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України зараз "набагато складніша", але він сподівається завершити її за пів року. Про це він сказав на пресконференції 7 січня після того, як Конгрес підтвердив його перемогу на виборах.

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"Ця війна може перерости в набагато серйознішу ситуацію, ніж зараз... Сподіваюся, що за шість місяців вдасться [закінчити]", – сказав він, передає CNN.

Також він заявив, що Росія та Захід нібито завжди розуміли, що членство України в НАТО неможливе. Щобільше, було нібито досягнуто угоди між українською та російською сторонами, яка, за його словами, "була б задовільною для України та всіх інших".

"Мій погляд полягає в тому, що таке було розуміння завжди. Насправді я вважаю, що у них (Росії та України) була угода. А потім Байден порушив її. Байден сказав: ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", – цитує Трампа Sky News.

За його словами, Росія б таким чином отримала НАТО "прямо у себе на порозі", а диктатор Володимир Путін протягом багатьох років заявляв, що не хоче, щоб Україна була втягнута в НАТО.

Також Трамп вважає, що Росія напала на Україну після того, як США вивели свої війська з Афганістану.

"І я думаю, що саме тому Росія, побачивши це, пішла і напала на Україну. Вони сказали: "Ці хлопці є некомпетентними, вони не знають, що роблять". Але ми знаємо, що робимо зараз", – сказав новообраний президент США.