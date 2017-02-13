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Совбез ООН соберется сегодня из-за пуска ракеты КНДР

13.02.2017 08:58
Совет безопасности проведет консультации по последнему пуску ракеты в Северной Корее
Совбез ООН соберется сегодня из-за пуска ракеты КНДР
Фото: EPA
Совет безопасности ООН cегодня, 13 февраля, соберется на консультации для обсуждения ситуации запуска Северной Кореей баллистической ракеты в нарушение резолюций ООН и требований международного сообщества. Об этом сообщили в миссии Украины при ООН, которая сейчас председательствует в Совете безопасности, передает Укринформ.

"Совет безопасности проведет консультации по последнему пуску ракеты в КНДР", - говорится в сообщении.

Относительно времени проведения заседания, то указано, что оно состоится после открытой дискуссии по вопросам защиты критической инфраструктуры. 

"Ориентировочно, это в 17:00 по местному времени (в 00:00 по Киеву, - ред)", - отмечается в сообщении.

12 февраля сообщалось, что в Стратегическом командовании вооруженных сил США заявили, что Северная Корея сегодня осуществила запуск ракеты средней дальности недалеко от северо-западного города Кусон.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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