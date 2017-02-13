Совбез ООН соберется сегодня из-за пуска ракеты КНДР



Относительно времени проведения заседания, то указано, что оно состоится после открытой дискуссии по вопросам защиты критической инфраструктуры.





"Ориентировочно, это в 17:00 по местному времени (в 00:00 по Киеву, - ред)", - отмечается в сообщении.



12 февраля

12 февраля сообщалось , что в Стратегическом командовании вооруженных сил США заявили, что Северная Корея сегодня осуществила запуск ракеты средней дальности недалеко от северо-западного города Кусон.





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"Совет безопасности проведет консультации по последнему пуску ракеты в КНДР", - говорится в сообщении.