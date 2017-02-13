Поток мигрантов в ЕС значительно сократился в январе - Frontex

Главной причиной уменьшения потока мигрантов, прибывающих в Европу по этому маршруту, стало ухудшение погодных условий, сообщают в агентстве Frontex

В течение января 2017 года по трем основным миграционным маршрутам в ЕС около 8 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу ЕС. По центральному средиземноморскому маршруту в Италию прибыли 4,4 тысячи мигрантов, что на 16% по сравнению с январем прошлого года и почти на 46% меньше по сравнению с декабрем 2016 года, сообщает пограничное агентство ЕС Frontex.

Главной причиной уменьшения потока мигрантов, прибывающих в Европу по этому маршруту, стало ухудшение погодных условий.в центральном Средиземноморье, что сделало практически невозможным пересечение моря в январе.

Основная часть мигрантов, прибывающих в ЕС по этому маршруту, прибывают из Ливии. В число "лидеров" миграции по этому маршруту также вошли граждане из Кот-д'Ивуара, Гвинеи и Нигерии.

По восточно-средиземноморскому маршруту на греческие острова восточной части Эгейского моря в январе прибыли 1760 мигрантов, что на 18% меньше, чем в декабре прошлого года.

Сирийцы, алжирцы и палестинцы составляют основу мигрантов на этом маршруте. В январе граждане Демократической Республики Конго стали четвертой по величине группой, которая была выявлена на греческих островах, отметили в агентстве.

Также в сообщении отмечается, что количество случаев незаконного пересечения границы на западных Балканах в январе не изменилась по сравнению с декабрем прошлого года, однако на 97% меньше, чем в январе 2016 года.

Граждане из Афганистана, Пакистана и Сирии составляют большинство мигрантов, прибывающих в ЕС по этому маршруту.

9 февраля 2017 года Европейский союз предупредил, что в следующем месяце будет рассматривать наказание для государств-членов, если они не будут принимать по квотам просителей убежища, которые оказались в Греции и Италии.

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