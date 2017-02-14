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В столице Пакистана запретили праздновать день Святого Валентина

14.02.2017 01:07
По мнению суда, празднование дня Святого Валентина противоречит исламскому учению
В столице Пакистана запретили праздновать день Святого Валентина
Фото: ЕРА

В столице Пакистана Исламабаде Высший суд запретил праздновать день Святого Валентина, назвав праздник противоречащим мусульманской культуре. Об этом сообщает Би-би-си.

Суд запретил фестивали и другие мероприятия, проводимые в честь праздника в общественных местах или государственных учреждениях.

СМИ также запрещено рекламировать или освещать события, связанные с этим праздником.

Решение Высшего суда последовало за петицией, в которой утверждалось, что празднование Дня Святого Валентина противоречит исламскому учению.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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