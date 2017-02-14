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Сенат США утвердил нового министра финансов

14.02.2017 05:43
Стивен Мнучин утвержден в должности министра финансов. Его поддержали 53 сенатора, 47 проголосовали против
Сенат США утвердил нового министра финансов
Стивен Мнучин и вице-президент США Майкл Пенс (фото - twitter.com/VP)

Сенат США проголосовал за утверждение бывшего банкира Goldman Sachs Стивена Мнучина в должности министра финансов. Его поддержали 53 сенатора, 47 проголосовали против. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что почти все сенаторы-демократы выступили против утверждения Мнучина.

Демократы утверждали, что опыт на Уолл-Стрит этого кандидата на пост министра финансов продемонстрировал его "корпоративную халатность".

Единственным представителем Демократической партии, поддержавшим его, стал сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин.

Назначение министра финансов стало последним в процессе формирования кабинета президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Трампа с премьер-министров Канады Джастином Трюдо, обсуждались вопросы торговли, обороны и миграции.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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