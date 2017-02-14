В Польше зафиксированы новые случаи птичьего гриппа

Последние случаи птичьего гриппа означают необходимость утилизации 320 тысяч единиц домашней птицы, отметила заместитель министра сельского хозяйства



Птичий грипп был выявлен в четырех воеводствах: Силезском, Нижнесилезском, Великопольском воеводстве, а также Куявско-Поморском.



По словам заместителя министра сельского хозяйства Польши Эвы Лех, последние случаи птичьего гриппа означают необходимость утилизации 320 тысяч единиц домашней птицы.



Он подчеркнула, что масштабы проблемы выше по сравнению с эпидемией 10 лет назад потому, что проблема касается значительной большей части территории.



Пять случаев касаются домашней птицы (куры, утки, - ред), а остальные - диких птиц (лебедей, - ред.).



4 декабря в поселке Дещно Любушского воеводства на западе Польши

4 декабря в поселке Дещно Любушского воеводства на западе Польши была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В связи с гибелью 700 гусей из-за вируса H5N8 в этом районе объявлен карантин.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.





В Польше специалисты зафиксировали восемь новых случаев птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба главной ветеринарной инспекции Польши.