В Алеппо сирийская армия использовала химическое оружие - HRW

Human Rights Watch опубликовала отчет, согласно которому с 17 ноября по 13 декабря авиация Сирии 8 раз сбросила бомбы с хлором на жилые районы Алеппо

Организация Human Rights Watch установила, что в прошлом году в ходе атак на Алеппо сирийские военные использовали химическое оружие, передает Радио Польша.

Human Rights Watch опубликовала отчет, согласно которому в период с 17 ноября по 13 декабря 2016 года сирийская авиация по крайней мере восемь раз сбросила бомбы с хлором на жилые районы Алеппо, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек, в том числе четверо детей, около 200 человек получили ранения.

Сирия и Россия неоднократно отвергали обвинения в использовании химического оружия. Дамаск и Москва заявляют, что ответственность за использование запрещенного международными соглашениями вооружения несут повстанцы.

В Human Rights Watch сообщают об отсутствии доказательств применения химического оружия российской армией. По словам представителя организации, собранные данные свидетельствуют о том, что использование бочковых бомб было согласовано с командованием вооруженных сил президента Башара аль-Асада.

Доклад Human Rights Watch основан на интервью с пострадавшими от авианалетов, а также на анализе видеозаписей и фотографий, опубликованных в социальных сетях.

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13 февраля по данным СМИ Асад заявил о готовности обменяться с повстанцами пленными.

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