В Малайзии убит брат Ким Чен Ына - СМИ

По данным СМИ, в аэропорту Куала-Лумпура был отравлен сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Нам, который более 10 лет находился в изгнании

Сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Нам был убит в Малайзии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

Источник журналистов не сообщил более подробную информацию.

В тоже время, кабельный телеканал Северной Кореи TV Chosun сообщил, что Чен Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпур. На него напали две женщины и ввели с помощью отравленных игл ядовитое вещество. Отмечается, что нападавшим удалось скрыться.

В полиции Малайзии журналистам не подтвердили личность Чен Нама. В сообщении правоохранителей говорилось лишь о том, что гражданин КНДР скончался по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура в понедельник. По данным медиков, погибший родился в 1970 году.

В МИД Южной Кореи также не подтвердили сообщений об убийстве Ким Чен Нама, спецслужбы КНДР не выходили на связь с журналистами.

Ким Ким Чен Нам является старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходится сводным братом лидеру КНДР. Незадолго до смерти Чен Ира он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя страны.

Однако из-за скандального инцидента в Японии в 2001 году, когда он попытался въехать на остров по поддельному паспорту, был вынужден бежать из КНДР. С тех пор проживал за рубежом.

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