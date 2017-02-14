В Малайзии убит брат Ким Чен Ына - СМИ
Сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Нам был убит в Малайзии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.
Источник журналистов не сообщил более подробную информацию.
В тоже время, кабельный телеканал Северной Кореи TV Chosun сообщил, что Чен Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпур. На него напали две женщины и ввели с помощью отравленных игл ядовитое вещество. Отмечается, что нападавшим удалось скрыться.
В полиции Малайзии журналистам не подтвердили личность Чен Нама. В сообщении правоохранителей говорилось лишь о том, что гражданин КНДР скончался по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура в понедельник. По данным медиков, погибший родился в 1970 году.
В МИД Южной Кореи также не подтвердили сообщений об убийстве Ким Чен Нама, спецслужбы КНДР не выходили на связь с журналистами.
Ким Ким Чен Нам является старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходится сводным братом лидеру КНДР. Незадолго до смерти Чен Ира он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя страны.
Однако из-за скандального инцидента в Японии в 2001 году, когда он попытался въехать на остров по поддельному паспорту, был вынужден бежать из КНДР. С тех пор проживал за рубежом.
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