Однопартийцы Фийона заговорили о срыве его кампании

Ряд однопартийцев кандидата в президенты Франции заявляют о невозможности продолжать кампанию на фоне коррупционного скандала

Коррупционный скандал вокруг кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона заставил его коллег по партии Республиканцы говорить об угрозе срыва избирательной кампании политика. Об этом сообщает RFI.



"Мы переговорили и констатировали ущерб от всех этих скандалов, невозможность вести избирательную кампанию, мобилизовать наших сторонников", - заявил французский депутат - однопартиец Фийона Жорж Фенек в интервью AFP.



По его словам, кандидат от Республиканцев "отрицает реальность". Фенек, являющийся сторонником выбывшего из президентской гонки Николя Саркози, отмечает, что его мнение разделяют около 40 однопартийцев.



При этом депутат заверил, что у группы его коллег по партии нет желания взять реванш, ими "никто не руководит" и у них на данный момент нет "альтернативного предложения".



Как сообщил Фенек, в данной ситуации решение должно быть принято политбюро партии. "Мы чувствуем, что идем к катастрофе… что лодку раскачивает и что она может затонуть", - добавил он.



С Фенеком не согласен другой представитель Республиканцев, глава совета департамента Приморских Альп Эрик Сиотти. По его мнению, партия должна сохранять единство и объединиться вокруг Фийона.



Парижский депутат Бернар Дебре также считает невозможной замену кандидата в президенты Франции за два месяца до выборов. "Вы думаете, что можно заменить кандидата за два месяца до выборов, поставить кандидата без программы, который ничего не подготовил? Это означало бы гибель правых", - сказал он журналистам.



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26 января 2017 года сообщалось, что финансовый отдел прокуратуры Франции начал следственную проверку по делу о работе жены Фийона Пенелопы Кларк в качестве парламентского ассистента мужа: супруга кандидата в президенты якобы годами получала большие суммы средств на фиктивном рабочем месте.



Позже прокуроры расширили расследование, включив в него выплаты двум детям Фийона.



Сам политик уже принес свои извинения, заявив, что "ошибся", когда нанял жену и детей. Этого, однако, не хватило, чтобы уберечь рейтинг Фийона от частичного падения.



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