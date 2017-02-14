Исламисты атаковали кварталы Мосула: есть погибшие

Террористы направляют беспилотники со взрывчаткой на освобожденные районы восточного Мосула

Жертвами атаки террористов организации Исламское государство стали пять мирных жителей восточных районов иракского Мосула, еще 13 человек получили ранения. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

Представитель МВД Ирака генерал Неваф Мухсин аль-Бехадли рассказал журналистам, что террористы направили на освобожденные силами безопасности кварталы Мосула дроны со взрывчаткой. В результате одной из таких атак на квартал Керадж накануне погибли четыре и ранения получили пять мирных жителей. А в результате атаки на квартал Нур погиб один и ранения получили шесть человек.

В МВД Ирака также сообщили, что боевики ИГ направили дроны на территорию, на которой расположена больница Ибн Эсир на северо-востоке Мосула, в результате чего ранения получили два мирных жителя.

Джихадисты используют дроны в основном в темное время суток, поэтому силы безопасности не могут их сбить, сообщили в иракской армии.

17 октября 2016 года началась операция по освобождению Мосула. Город был захвачен боевиками ИГ в июне 2014 года.

24 января 2017 года правительственные войска Ирака взяли под полный контроль восточную часть города Мосул, выбив оттуда террористов.

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