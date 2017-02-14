В Малайзии подтвердили смерть брата Ким Чен Ына

Полиция в Малайзии подтвердила смерть гражданина Северной Кореи и брата Ким Чен Ына. В уголовном розыске пока квалифицируют это как несчастный случай

Находившийся в изгнании сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Нам был убит в международном аэропорту Куала-Лумпура (KLIA). Эту информацию подтвердила полиция Малайзии, передает Malaysiakini.

Па данным правоохранителей, к Чен Наму в зале вылета аэропорта подошла неизвестная женщина и приложила к его лицу платок пропитанный неизвестным веществом.

"Чен Нам пожаловался на жжение в глазах, затем ему оказали помощь медики аэропорта и отправили в больницу... Однако, он скончался по пути в госпиталь", - рассказал чиновник полиции.

В то же время, директор уголовного розыска Малайзии не подтвердил, что произошло именно убийство. Полиция квалифицировала дело как несчастный случай, заявил он в комментарии другим СМИ.

Ранее издание Reuters со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи сообщило, что сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Нам был убит в Малайзии. Сообщалось, что на него напали две женщины и ввели с помощью отравленных игл ядовитое вещество.

Ким Ким Чен Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом лидеру КНДР. Из-за скандального инцидента в Японии в 2001 году, когда он попытался въехать на остров по поддельному паспорту, был вынужден бежать из КНДР. С тех пор проживал за рубежом.

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