В Малайзии подтвердили смерть брата Ким Чен Ына
Находившийся в изгнании сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Нам был убит в международном аэропорту Куала-Лумпура (KLIA). Эту информацию подтвердила полиция Малайзии, передает Malaysiakini.
Па данным правоохранителей, к Чен Наму в зале вылета аэропорта подошла неизвестная женщина и приложила к его лицу платок пропитанный неизвестным веществом.
"Чен Нам пожаловался на жжение в глазах, затем ему оказали помощь медики аэропорта и отправили в больницу... Однако, он скончался по пути в госпиталь", - рассказал чиновник полиции.
В то же время, директор уголовного розыска Малайзии не подтвердил, что произошло именно убийство. Полиция квалифицировала дело как несчастный случай, заявил он в комментарии другим СМИ.
Ранее издание Reuters со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи сообщило, что сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Нам был убит в Малайзии. Сообщалось, что на него напали две женщины и ввели с помощью отравленных игл ядовитое вещество.
Ким Ким Чен Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом лидеру КНДР. Из-за скандального инцидента в Японии в 2001 году, когда он попытался въехать на остров по поддельному паспорту, был вынужден бежать из КНДР. С тех пор проживал за рубежом.
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