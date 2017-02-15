Теракт в Багдаде: известно о 15 погибших, 50 человек ранены

Террорист-смертник взорвал автомобил в густонаселенном бедном шиитском пригороде Багдада

В пригороде Багдада в результате взрыва автомобиля террористом-смертником погибли как минимум 15 человек, еще 50 получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters.

"В результате взрыва заминированного автомобиля, который осуществил террорист-смерником в Садр-Сити, густонаселенном бедном шиитском пригороде Багдада, погибли по меньшей мере 15 человек и 50 получили ранения", - говорится в сообщении.

Пока ни одна террористическая группировка не взял на себя ответственность за нападение.

8 января 2017 года взрыв автомобиля на овощном рынке в шиитском районе Багдада унес жизни по меньшей мере 12 человек. В этот же день в городе произошел второй взрыв, жертвами которого стали семь человек, десятки были ранены.

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