В Болгарию прибыли военнослужащие США

На учебном полигоне Болгарии начали разворачивать военное подразделение США в рамках усиления восточного фланга НАТО

Третья танковая бригада из Форт-Карсона (Колорадо) сухопутных войск США будет дислоцирована на учебном полигоне "Ново село" в Болгарии. Первые 120 американских военных уже прибыли на полигон. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Болгарии.

Ожидается, что к концу недели туда будут доставлены 15 БМП "Бредли", два гусеничных бронетранспортера М-113 и другие виды техники.

Передислокация военного формирования в Болгарию проходит в рамках инициативы США по обеспечению безопасности европейских союзников по НАТО и является частью операции "Атлантическая решимость".

Ранее сегодня сообщалось, что военнослужащие сухопутных войск США вместе с военной техникой прибыли в Румынию на военно-воздушную базу в городе Констанца.

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