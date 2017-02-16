В Болгарию прибыли военнослужащие США
Третья танковая бригада из Форт-Карсона (Колорадо) сухопутных войск США будет дислоцирована на учебном полигоне "Ново село" в Болгарии. Первые 120 американских военных уже прибыли на полигон. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Болгарии.
Ожидается, что к концу недели туда будут доставлены 15 БМП "Бредли", два гусеничных бронетранспортера М-113 и другие виды техники.
Передислокация военного формирования в Болгарию проходит в рамках инициативы США по обеспечению безопасности европейских союзников по НАТО и является частью операции "Атлантическая решимость".
Ранее сегодня сообщалось, что военнослужащие сухопутных войск США вместе с военной техникой прибыли в Румынию на военно-воздушную базу в городе Констанца.
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