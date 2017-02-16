Педофилия в церкви: В Австралии жертвам выплачивают компенсацию

Компенсацию выплатили за 3066 случаев сексуального насилия в отношении детей с 1980 по 2015 год

По итогам расследования королевской комиссии, католическая церковь Австралии выплатила жертвам сексуального насилия со стороны священников компенсацию в сумме 213 млн долларов. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Расследование началось в 2013 году. Компенсацию выплатили за 3066 случаев сексуального насилия в отношении детей с 1980 по 2015 год.

По словам юриста комиссии Гейла Фернесс, многие жертвы насилия по тем или иным причинам не могут сообщить о своем случае власти или в соответствующее учреждение. "Соответственно, общее количество случаев насилия над детьми в учреждениях католической церкви в Австралии может быть больше тех, кто пожаловался", - отметил Фернесс.

Председатель католической церкви Австралии, кардинал Джордж Пелл, в прошлом году признал, что церковь допускала "ужасные ошибки", когда отказывалась верить пострадавшим детям и переводила священников-педофилов из одного прихода в другой.

6 февраля 2017 года в в Австралии стало известно о том, что за последние 60 лет около 7% священников, по данным следствия, подозреваются в педофилии. С 1980-й по 2015 год около 4,5 тысяч человек признались в том, что стали жертвами развратных действий со стороны представителей церкви. При этом наибольшее число инцидентов зафиксировано среди служителей Ордена госпиталитов святого Иоанна Божьего (бонифратры): около 40% его священников причастны к совращению детей, говорится в выводах Королевской комиссии.

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