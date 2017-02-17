Вице-адмирал ВМС США отказался заменить Флинна - СМИ

Белый дом не согласился с условием, что Гарвард приведет свою команду, сообщают источники

Вице-адмирал флота США в отставке Роберт Гарвард отказался заменить на должности экс-советника Трампа Майкла Флинна. Об этом сообщает CBSNews со ссылкой на источники.

Еще два источника подтвердили, что Гарвард ставил условие, что ему позволят привести свою команду, но Белый дом на это не согласился.



Ранее Reuters назвало Гарварда наиболее вероятным кандидатом на пост советника президента США по нацбезопасности.

Майкл Флинн подал в отставку. Его уходу предшествовала критика за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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