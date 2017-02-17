Европа не должна прогибаться под требования США по НАТО - Юнкер

Глава Еврокомиссии сказал, что ему не нравится, что США сужает понятие безопасности до военной сферы

Европа не должна прогибаться из-за требований США относительно повышения военных расходов. Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в кулуарах международной конференции по безопасности в Мюнхене., сообщает Reuters.

"Я против того, чтобы позволять давить на нас", - сказал Юнкер.

По его словам, Германия больше не будет иметь профицита бюджета в случае увеличения расходов на оборону до 2% ВВП по сравнению с нынешними 1,22%.

"Мне не нравится, что наши американские друзья сужают понятие безопасности до военной сферы", - сказал Юнкер.

Он считает, что было бы целесообразно посмотреть на современную политику стабильности, которая состоит из нескольких составляющих и не может сводиться только к повышению расходов на оборону.

"Европейцам нужно объединить свои расходы на оборону и тратить деньги более эффективно", - сказал Юнкер.

14 февраля сообщалось, что расходы на оборону стран Североатлантического альянса (без учета США) за прошлый год возросли на $10 млрд.

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