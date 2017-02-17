Новым фейком РФ попыталась дискредитировать военных НАТО в Литве

Некоторые литовские СМИ подхватили ложь о том, что солдаты бундесвера в Литве "изнасиловали девочку". Вильнюс опроверг фейк и начал расследование

Полиция Литвы расследует обстоятельства распространения в СМИ фейка против дислоцированных в стране военнослужащих бундесвера, входящих в усиливающий восточный фланг НАТО контингент Альянса. Об этом со ссылкой на сообщение агентства dpa пишет Deutsche Welle.

В Минобороны ФРГ подтвердили, что немецкие солдаты стали целью негативной пропагандисткой кампании. 14 февраля неизвестные разослали литовским политикам и СМИ по электронной почте сообщения о том, что военные ФРГ в городе Ионава якобы изнасиловали 9 февраля несовершеннолетнюю. Некоторые из местных СМИ подхватили этот фейк без проверки информации. Позднее власти в Вильнюсе заявили, что сведения об изнасиловании - ложь.

"Литовская полиция пришла к выводу, что не было ни жертв, ни свидетелей, ни преступников", - заявили в бундесвере, добавив, что электронный адрес, с которого пришел фейк, уже удален.

Анонимный дипломат НАТО в интервью Spiegel Online заявил о том, что эту провокацию устроили российские спецслужбы. По его словам, фейк направлен против размещения сил Альянса близ границы с РФ и "очень напоминает" скандал вокруг мнимого "изнасилования" девочки Лизы в Берлине год назад.

Комментируя инцидент с фейком, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул значение независимых СМИ. В нынешние времена проверять данные особенно важно, заявил он, отметив, что попытки дискредитации солдат НАТО предпринимаются постоянно.

Бундесвер командует дислоцированным в Литве батальоном НАТО. В общей сложности там планируется разместить 1000 военнослужащих, из них 450 - немецких. Первые солдаты и офицеры бундесвера прибыли в Литву в начале февраля.

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Обозреватели агентства Frankfurter Allgemeine Zeitung и немецкая разведка считают, что наиболее уязвимы для российской пропаганды Австрия, Венгрия и Чехия.

В январе 2016 года представители неонацистских движений ФРГ, российские СМИ и некоторые пользователи соцсетей активно раскручивали историю о том, что мигранты якобы похитили и изнасиловали 13-летнюю девочку в Берлине. Полиция Берлина опровергла эту информацию как фейк, а МИД ФРГ осудил Москву за пропаганду.

В конце декабря 2016 года в МВД ФРГ предложили создать специальный центр защиты от дезинформации для борьбы с фейк-новостями в социальных сетях.

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