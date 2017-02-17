Немецкий политолог: Кремль хочет создать путаницу на западе

Для Кремля речь идет о том, чтобы создать путаницу - в США с помощью президента США Дональда Трампа, а также в Германии и Франции, считает эксперт

Эксперт по странам Восточной Европы в Немецком обществе внешней политики DGAP Штефан Майстер заявил, что страна агрессор Россия хочет создать путаницу как в США, так в Европе. Об этом он сказал в интервью DW.

"Российские СМИ, социальные сети и, конечно, государственные игроки пытаются влиять на дискуссию в странах Евросоюза. Совершенно однозначные мишени здесь - Германия, где в этом году проходят выборы, и Франция. Мы наблюдаем повышенную активность российских СМИ, троллей и ботов в ключевых государствах ЕС, а также в тех странах, где у кандидатов от правопопулистских партий очень хорошие шансы", - сказал политолог.

По его словам, кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон вызывает у Москвы дискомфорт.

"В какой мере там действительно идет очерняющая кампания, нужно систематически проверять. Но мы видим, что развивается большая активность, что Макрона сейчас атакуют, что о нем распространяется определенная информация. Полуправда, слухи и тому подобное, от которых начинаешь задаваться вопросом, не связаны ли они с Россией", - подчеркнул эксперт.

"Для Кремля речь идет скорее о том, чтобы создать путаницу - в США с помощью Трампа, а также в Германии и Франции, укрепив силы, которые ставят систему под сомнение. Это желание вселить неуверенность в избирателей, подорвать доверие к СМИ и государственным институтам. И тем самым ослабить дееспособность политики в центральных странах ЕС", - отметил Майстер.

Он считает, что страх перед манипуляциями на самом деле больше, чем их реальный эффект. "Нужно, конечно, четко проанализировать, что происходит. Думаю, прозрачность чрезвычайно важна: необходимо разоблачать и опровергать фальшивые новости в СМИ", - добавил Майстер.

9 февраля сообщалось, что сразу три социологических опроса свидетельствуют, что на выборах президента Франции кандидат от партии Республиканцы Франсуа Фийон проигрывает в первом туре независимому кандидату Эмманюэлю Макрону. Во втором туре лидер движения Вперед! Макрон обходит фаворитку Москвы Марин Ле Пен с большим отрывом.

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