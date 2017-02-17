Тиллерсона на G20 поселили в пригороде среди пенсионеров - СМИ

Делегация Госдепартамента США припозднилась с заявкой на участие в саммите "большой двадцатки", из-за чего осталась без гостиницы в Бонне

Вчера, 16 февраля, глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон по приезду в Бонн на саммит G20 был вынужден заночевать в санаторном гостиничном комплексе в 30 километрах от бывшей столицы ФРГ. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщило агентство Bloomberg.

По данным боннской газеты General-Anzeiger, конфуз произошел из-за того, что госсекретарь США слишком поздно подтвердил свое участие в саммите "большой двадцатки". После этого выяснилось, что все близлежащие гостиницы под G20 уже забронированы.

Американская делегация в составе около 70 человек была вынуждена поселиться в четырехзвездочном пригородном Steigenberger Hotel в городке Бад-Нойенар.





Читайте также: Тиллерсон: Россия - угроза, она не имеет прав на Крым

"Городок известен своими горячими источниками. Охранники дипломатов смешались на парковке с пожилыми людьми в инвалидных колясках, которые приехали сюда за спа-процедурами", - говорится в сообщении.

В ответ на запрос издания о сложившейся ситуации немецкая полиция отказалась подтверждать данные "из соображений безопасности". При этом спикер полиции подтвердил, что в Бад-Нойенаре временно перекрыты улицы.

Читайте также: Тиллерсон поддерживает передачу Украине летального оружия

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.