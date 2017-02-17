Тиллерсона на G20 поселили в пригороде среди пенсионеров - СМИ
Вчера, 16 февраля, глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон по приезду в Бонн на саммит G20 был вынужден заночевать в санаторном гостиничном комплексе в 30 километрах от бывшей столицы ФРГ. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщило агентство Bloomberg.
По данным боннской газеты General-Anzeiger, конфуз произошел из-за того, что госсекретарь США слишком поздно подтвердил свое участие в саммите "большой двадцатки". После этого выяснилось, что все близлежащие гостиницы под G20 уже забронированы.
Американская делегация в составе около 70 человек была вынуждена поселиться в четырехзвездочном пригородном Steigenberger Hotel в городке Бад-Нойенар.
Читайте также: Тиллерсон: Россия - угроза, она не имеет прав на Крым
"Городок известен своими горячими источниками. Охранники дипломатов смешались на парковке с пожилыми людьми в инвалидных колясках, которые приехали сюда за спа-процедурами", - говорится в сообщении.
В ответ на запрос издания о сложившейся ситуации немецкая полиция отказалась подтверждать данные "из соображений безопасности". При этом спикер полиции подтвердил, что в Бад-Нойенаре временно перекрыты улицы.
Читайте также: Тиллерсон поддерживает передачу Украине летального оружия
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:30
-
12:49
-
12:42
-
12:39
-
12:28