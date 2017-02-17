Турция и Греция обвиняют друг друга в военных провокациях

Турецкие и греческие военные обвинили друг друга в несанкционированном вторжении в территориальные воды

Турецкий военный патрульный катер вошел в территориальные воды Греции в районе восточной части Эгейского острова Фармакониси и открыл огонь. Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini со ссылкой на министерство обороны Греции.

По данным министерства, турецкие власти в четверг проинформировали Грецию о военных учениях с боевыми патронами к востоку от Фармакониси.

Однако министерство обороны Греции заявило, что это недопустимо, так как учения охватывают греческие территориальные воды.

Греция направила в район учений артиллерийское судно Никифорос для наблюдений за турецким кораблем, пока он не покинул территорию.

Вместе с тем, турецкое издание Анадолу сообщает, что в территориальные воды Турции у побережья Бодрума вошел катер береговой охраны Греции.

Несмотря на предупреждения турецкой стороны, греческий катер дрейфовал в акватории Кардакских скал в Эгейском море и покинул ее после того, как в указанный сектор моря были высланы дополнительные силы ВМС Турции.

После 10-минутного противостояния суда ВМС Турции вынудили греческий катер покинуть турецкие территориальные воды.

26 января Верховный суд Греции вынес решение против экстрадиции восьми турецких солдат, которых турецкое правительство обвиняет в причастности к попытке государственного переворота в июле прошлого года.

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