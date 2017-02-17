Турция и Греция обвиняют друг друга в военных провокациях
Турецкий военный патрульный катер вошел в территориальные воды Греции в районе восточной части Эгейского острова Фармакониси и открыл огонь. Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini со ссылкой на министерство обороны Греции.
По данным министерства, турецкие власти в четверг проинформировали Грецию о военных учениях с боевыми патронами к востоку от Фармакониси.
Однако министерство обороны Греции заявило, что это недопустимо, так как учения охватывают греческие территориальные воды.
Греция направила в район учений артиллерийское судно Никифорос для наблюдений за турецким кораблем, пока он не покинул территорию.
Вместе с тем, турецкое издание Анадолу сообщает, что в территориальные воды Турции у побережья Бодрума вошел катер береговой охраны Греции.
Несмотря на предупреждения турецкой стороны, греческий катер дрейфовал в акватории Кардакских скал в Эгейском море и покинул ее после того, как в указанный сектор моря были высланы дополнительные силы ВМС Турции.
После 10-минутного противостояния суда ВМС Турции вынудили греческий катер покинуть турецкие территориальные воды.
26 января Верховный суд Греции вынес решение против экстрадиции восьми турецких солдат, которых турецкое правительство обвиняет в причастности к попытке государственного переворота в июле прошлого года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
01.02.17
11:41
-
23.01.17
13:49
-
31.01.17
09:00
-
01.02.17
11:05
-
14.02.17
15:38