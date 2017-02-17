Литературное агентство отказалось сотрудничать с Прилепиным
Представляющее интересы русскоязычных писателей на Западе литературное агентство Wiedling Literary Agency решило прекратить активное представление прав литературных произведений Захара Прилепина. Об этом сообщает ВВС.
Как стало известно журналистам, находящееся в Германии агентство приняло такое решение в связи с сообщениями о том, что Прилепин получил пост "заместителя командира батальона спецназа ДНР".
"Агентство продолжает выполнять свои контрактные обязанности перед всеми партнерами-издательствами, которые публикуют произведения Прилепина в переводах", однако свои возможные прибыли из этих услуг агентство пожертвует международной правозащитной компании Amnesty International", - сообщил глава Wiedling Literary Agency Томас Видлинг.
В понедельник, 13 февраля, российский писатель Евгений Прилепин, известный под псевдонимом "Захар", заявил, что стал так называемым "заместителем командира батальона по работе с личным составом" у террористов ДНР.
С начала гибридной войны в Донбассе Прилепин неоднократно участвовал в организации поездок в ОРДЛО российских деятелей культуры.
Служба безопасности открыла против Прилепина уголовное производство.
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