Литературное агентство отказалось сотрудничать с Прилепиным

Находящееся в Германии агентство приняло такое решение в связи с сообщениями о том, что Прилепин поддерживает боевиков ДНР

Представляющее интересы русскоязычных писателей на Западе литературное агентство Wiedling Literary Agency решило прекратить активное представление прав литературных произведений Захара Прилепина. Об этом сообщает ВВС.

Как стало известно журналистам, находящееся в Германии агентство приняло такое решение в связи с сообщениями о том, что Прилепин получил пост "заместителя командира батальона спецназа ДНР".

"Агентство продолжает выполнять свои контрактные обязанности перед всеми партнерами-издательствами, которые публикуют произведения Прилепина в переводах", однако свои возможные прибыли из этих услуг агентство пожертвует международной правозащитной компании Amnesty International", - сообщил глава Wiedling Literary Agency Томас Видлинг.

В понедельник, 13 февраля, российский писатель Евгений Прилепин, известный под псевдонимом "Захар", заявил, что стал так называемым "заместителем командира батальона по работе с личным составом" у террористов ДНР.

С начала гибридной войны в Донбассе Прилепин неоднократно участвовал в организации поездок в ОРДЛО российских деятелей культуры.

Служба безопасности открыла против Прилепина уголовное производство.

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