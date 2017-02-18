Взрыв в Турции: погиб трехлетний ребенок
18.02.2017 09:15
Взрывчатка сдетонировала в припаркованной около жилого комплекса машине
Фото: Al Jazeera
В результате взрыва на юго-востоке Турции погиб трехлетний ребенок и по меньшей мере 15 человек получили ранения. Об этом сообщает CNN.
Погибший мальчик был сыном сотрудника суда.
Местные власти заявляют, что в городе Вираншехир припарковали машину около жилого комплекса, де живут многие судьи и прокуроры, и привели в действие взрывное устройство.
Подозреваемому от 18 до 20 лет.
Вираншехир расположен в южной провинции, граничащей с Сирией.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:15
-
вчера
17:36
-
вчера
14:29
-
вчера
17:24
-
26.01.17
11:55
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров