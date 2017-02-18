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Взрыв в Турции: погиб трехлетний ребенок

18.02.2017 09:15
Взрывчатка сдетонировала в припаркованной около жилого комплекса машине
Взрыв в Турции: погиб трехлетний ребенок
Фото: Al Jazeera

В результате взрыва на юго-востоке Турции погиб трехлетний ребенок и по меньшей мере 15 человек получили ранения. Об этом сообщает CNN.

Погибший мальчик был сыном сотрудника суда.

Местные власти заявляют, что в городе Вираншехир припарковали машину около жилого комплекса, де живут многие судьи и прокуроры, и привели в действие взрывное устройство.

Подозреваемому от 18 до 20 лет.

Вираншехир расположен в южной провинции, граничащей с Сирией.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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