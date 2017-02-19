В Беларуси продолжаются протесты против "декрета Лукашенко"

В Гомеле прошли протесты против "декрета Лукашенко". Участники акции требовали отказаться от сбора налога для безработных граждан страны

В белорусском городе Гомеле несколько сотен человек вышли с протестом против декрета о "тунеядстве". Об этом сообщает Радио Свобода.

В протесте участвовали люди разного возраста, акция прошла без инцидентов, несмотря на то, что мероприятие не было утверждено заранее властью.

Как сообщается в Twitter белорусской редакции Радио Свобода, протестующие вышли с плакатами "Я не тунеядец", также они скандировали "Нет дармоедства декрета". Демонстрантов поддерживали сигналами проезжающие мимо водители.

В пятницу вечером, 17 февраля, в Минске прошел "Марш разгневанных белорусов". Участники акции против декрета о "тунеядстве", на которую пришли около 2 тысяч человек, требовали от властей отказаться от сбора специального налога для безработных граждан страны.

Беларусь - единственная страна в мире, где существует налогообложение безработных. Декрет Александра Лукашенко вступил в силу с 1 января 2015 года, под его действие попали полумиллиона граждан страны.

По данным СМИ, на сегодня около 60 тыс человек в стране уже подписали петицию против этого закона. президентский декрет "о предупреждении социального иждивенчества" в народе прозвали "декретом о дармоедов".

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