Сенатор США: В 2017 году Конгресс даст России пинка

Сенатор Грэм также подчеркнул важность сохранения жесткой линии по отношению к РФ со стороны администрации Трампа

Сенатор Республиканской партии США Линдси Грэм предупредил Россию о последствиях прошлогодних хакерских атак на компьютерные сети США во время президентских выборов и сказал что Конгресс в 2017 году "даст пинка" РФ. Об этом он заявил во время ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

"2017 год станет годом, когда Конгресс даст пинка под зад России", - сказал Грэм.

Также он подчеркнул важность соблюдения жесткой линии по отношению к России со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Говоря о предстоящих выборах во Франции и Германии, Грэм пообещал, что Конгресс присмотрится к тому, что сделала Россия, чтобы подорвать выборы в США и европейские страны будут подготовлены к кибератакам РФ.

Ранее сегодня сообщалось, что Федеральное бюро расследований проводит по меньшей мере три расследования по делу о предполагаемом вмешательстве хакеров на президентские выборы в США.

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