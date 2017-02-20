Трамп попытался объяснить свои слова о теракте в Швеции

На митинге Трамп упомянул среди терактов в европейских странах то, что "произошло прошлой ночью в Швеции", хотя ничего подобного там не было

Президент США Дональд Трамп попытался объяснить, почему он упомянул о происшествии в Швеции, которого на самом деле не было, передает BBC.



На митинге Трамп сказал: "Вы посмотрите, что случилось прошлой ночью в Швеции. Швеции! Кто бы мог поверить - Швеция!".



Трамп пояснил, что сослался на телевизионный сюжет на Fox News, но не указал, когда именно он шел.

Предположительно, он имел ввиду сюжет о беженцах и преступности в Швеции, который транслировали в пятницу вечером.



Спикер Белого дома Сара Сандерс сказала, что Трамп имел ввиду преступность и недавние инциденты в целом.



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