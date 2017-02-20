USD:  26.97  27.34   EUR:  28.52  29.22  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Трамп попытался объяснить свои слова о теракте в Швеции

20.02.2017 04:28
На митинге Трамп упомянул среди терактов в европейских странах то, что "произошло прошлой ночью в Швеции", хотя ничего подобного там не было
Трамп попытался объяснить свои слова о теракте в Швеции
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп попытался объяснить, почему он упомянул о происшествии в Швеции, которого на самом деле не было, передает BBC.

На митинге Трамп сказал: "Вы посмотрите, что случилось прошлой ночью в Швеции. Швеции! Кто бы мог поверить - Швеция!".

Трамп пояснил, что сослался на телевизионный сюжет на Fox News, но не указал, когда именно он шел. 

Предположительно, он имел ввиду сюжет о беженцах и преступности в Швеции, который транслировали в пятницу вечером.

Спикер Белого дома Сара Сандерс сказала, что Трамп имел ввиду преступность и недавние инциденты в целом.

Читайте также: Трамп заявил о теракте в Швеции, которого не было: шведы удивлены

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 