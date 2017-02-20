Трамп попытался объяснить свои слова о теракте в Швеции
Президент США Дональд Трамп попытался объяснить, почему он упомянул о происшествии в Швеции, которого на самом деле не было, передает BBC.
На митинге Трамп сказал: "Вы посмотрите, что случилось прошлой ночью в Швеции. Швеции! Кто бы мог поверить - Швеция!".
Трамп пояснил, что сослался на телевизионный сюжет на Fox News, но не указал, когда именно он шел.
Предположительно, он имел ввиду сюжет о беженцах и преступности в Швеции, который транслировали в пятницу вечером.
Спикер Белого дома Сара Сандерс сказала, что Трамп имел ввиду преступность и недавние инциденты в целом.
Читайте также: Трамп заявил о теракте в Швеции, которого не было: шведы удивлены
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17.02.17
16:15
-
18.02.17
20:23
-
18.02.17
19:10
-
18.02.17
15:20
-
18.02.17
14:02
Новости партнеров
- 77499
- 36712
- 31501
- 22551
- 13967