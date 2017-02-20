Продажи оружия достигли пика со времен холодной войны - отчет
Продажи оружия в мире достигли наибольших масштабов со времени окончания холодной войны. Об этом говорится в отчете о глобальных объемах экспорта вооружений стокгольмского Института изучения проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 20 февраля.
По подсчетам исследователей, объем рынка вооружений в 2012-2016 годах увеличился на 8,4% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом (2007-2011), при этом тенденция к его росту наблюдается после продолжительного спада.
Почти три четверти (74%) международных поставок оружия приходится на пятерку крупнейших экспортеров вооружений в мире - США, Россию, Китай, Францию и Германию.
Диаграмма: www.sipri.org
Первое место в торговле оружием по-прежнему занимают Соединенные Штаты с рыночной долей 33%. Согласно отчету, за последние пять лет объем продаваемых США вооружений увеличился на 21%.
Также Штаты занимают лидирующую позицию по количеству стран-покупателей: американское оружие поставляется в как минимум 100 государств. Около половины произведенных США вооружений в 2012-2016 годах приобрели на Ближнем и Среднем Востоке.
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На втором месте среди экспортеров оружия - Россия, охватывающая 23% рынка. Третью позицию в рейтинге занимает Китай (рыночная доля - 6,2%), который за пять лет увеличил объемы продаж вооружений на 74%. Замыкают пятерку Франция (6%) и Германия (5,6%).
Основными покупателями оружия в мире, согласно отчету SIPRI, являются резиденты стран Азии и Океании, а также государств Ближнего и Среднего Востока. Лидерами среди импортеров вооружений выступают Индия и Саудовская Аравия.
11 февраля 2017 года сообщалось, что Укроборонпром разработал новое ракетное вооружение для Воздушных сил ВСУ.
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