Продажи оружия достигли пика со времен холодной войны - отчет

Согласно данным исследования SIPRI, 74% экспорта оружия в мире приходится на США, Россию, Китай, Францию и Германию

Продажи оружия в мире достигли наибольших масштабов со времени окончания холодной войны. Об этом говорится в отчете о глобальных объемах экспорта вооружений стокгольмского Института изучения проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 20 февраля.



По подсчетам исследователей, объем рынка вооружений в 2012-2016 годах увеличился на 8,4% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом (2007-2011), при этом тенденция к его росту наблюдается после продолжительного спада.



Почти три четверти (74%) международных поставок оружия приходится на пятерку крупнейших экспортеров вооружений в мире - США, Россию, Китай, Францию и Германию.







Диаграмма: www.sipri.org

Первое место в торговле оружием по-прежнему занимают Соединенные Штаты с рыночной долей 33%. Согласно отчету, за последние пять лет объем продаваемых США вооружений увеличился на 21%.



Также Штаты занимают лидирующую позицию по количеству стран-покупателей: американское оружие поставляется в как минимум 100 государств. Около половины произведенных США вооружений в 2012-2016 годах приобрели на Ближнем и Среднем Востоке.



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На втором месте среди экспортеров оружия - Россия, охватывающая 23% рынка. Третью позицию в рейтинге занимает Китай (рыночная доля - 6,2%), который за пять лет увеличил объемы продаж вооружений на 74%. Замыкают пятерку Франция (6%) и Германия (5,6%).

Основными покупателями оружия в мире, согласно отчету SIPRI, являются резиденты стран Азии и Океании, а также государств Ближнего и Среднего Востока. Лидерами среди импортеров вооружений выступают Индия и Саудовская Аравия.



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