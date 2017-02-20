Трамп проведет переговоры с Ыном при помощи экс-чиновников - СМИ
Вашингтон готовит почву для переговоров в Нью-Йорке высокопоставленных чиновников КНДР с бывшими должностными лицами США. В случае успеха это будет первая такая встреча более чем за пять лет. Об этом со ссылкой на данные своих источников в Белом доме пишет Тhe Washington Post.
"Переговоры будут ясным признаком того, что северокорейский лидер Ким Чен Ын хочет коммуницировать с администрацией Трампа", - говорится в сообщении.
Экс-чиновники для переговоров будут отобраны их тех, кто вел предварительные переговоры еще во время президентства Барака Обамы.
Процесс подготовки в последние дни усложнился из-за новых северокорейских испытаний баллистической ракеты и убийства Ким Чен Нама в Малайзии. При этом эксперты сомневаются, что КНДР смягчит позицию по программе ядерного вооружения. Тем не менее, пишет газета, возможные переговоры могут стать "проблеском надежды" для значительно ухудшившихся в последние месяцы отношений Вашингтона и Пхеньяна.
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Госдепартамент, по сообщению источника, пока не одобрил предоставление виз для переговорщиков от Пхеньяна.
Официальный представитель Белого дома в ответ на запрос газеты прокомментировать данные о подготовке переговоров заявил, что "правительство США не имеет планов встречаться с чиновниками Северной Кореи".
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Иран и Северную Корею "самыми большими проблемами", и пообещал с ними "жестко разобраться".
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